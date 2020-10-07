Обрали нового президента Національної академії наук України

Новим керівником НАНУ став Анатолій Загородній

Новим керівником НАНУ став Анатолій Загородній

Фото з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу НАНУ та соцмережі.

Як повідомив у Facebook співробітник НАНУ Антон Сененко, всього голосувало 637 осіб.

У скриньках виявили 634 бюлетені, з них за Анатолія Загороднього віддали голоси 426 виборців.

Анатолій Загородній - новий очільник Національної академії наук України. 637 виборців. 634 бюлетені виявлено в... Опубліковано Anton Senenko Середа, 7 жовтня 2020 р.

Довідка: Загор́одній Анат́олій Гл́ібович (29 січня 1951, Велика Багачка) — фізик-теоретик і організатор науки, академік (з 6 травня 2006) та віце-президент (з 2011) Національної академії наук України, директор Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України (з 2002), доктор фізико-математичних наук (1990), професор (1998), заслужений діяч науки і техніки України (2012), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005).

Нагадаємо, вимагав $200 тисяч: на хабарі викрили керівника ДП Національної академії наук .