Глава Полтавской ОГА призвал местных политиков не спекулировать на теме карантина ради рейтингов

Олег Синегубов считает, что человеческая жизнь и здоровье дороже успехов на выборах

Олег Синегубов считает, что человеческая жизнь и здоровье дороже успехов на выборах

Фото: Полтавская ОГА

Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов призвал жителей города не идти на поводу у политиков, призывающих не соблюдать карантин.

Видеообращение Олега Синегубова обнародовали на странице Полтавской ОГА в Facebook, пишет RegioNews.

В частности, глава ОГА напомнил местным политикам о необходимости соблюдения карантинных мер во время общения с избирателями.

Призываю всех участников политической гонки не использовать тему карантина для своих рейтингов. Жизнь людей дороже. Что может заставить политика выйти из позиции, что мы не принимаем деление на ту или иную зону, предложить жителям не соблюдать карантинные мероприятия, которые могут уберечь не только здоровье, но и жизнь?", – сказал он.



Также Олег Синегубов попросил жителей региона не идти на поводу у тех, кто призывает к несоблюдению карантина.

Речь не о политике. Речь о жизни людей. Согласен, иногда чувствуешь несправедливость, ведь несколько ограничен в действиях или желаниях. Это сложно, но только придерживаясь установленных правил карантина мы сможем улучшить ситуацию", – резюмировал глава ОГА.

Звернення голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова Очільник Полтавщини Олег Синєгубов закликав учасників політичних перегонів не використовувати тему карантину для піару, а жителів області – дотримуватися протиепідемічних заходів. Опубліковано Полтавська обласна державна адміністрація Середа, 7 жовтня 2020 р.

Напомним, 5 октября, когда Полтава попала в оранжевую зону, власти города отказались ужесточать карантин. Исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота призвал учреждения торговли, обслуживания и фитнес-клубы работать в обычном режиме.