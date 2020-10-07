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07 жовтня 2020, 20:51

Голова Харківської ОДА Кучер вважає, що ще рано говорити про точні причини падіння Ан-26

07 жовтня 2020, 20:51
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Олексій Кучер вважає, що катастрофа літака тісно пов'язане із скрутною ситуацією у вітчизняній авіації
Олексій Кучер вважає, що катастрофа літака тісно пов'язане із скрутною ситуацією у вітчизняній авіації
Фото: Харківська ОДА
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Голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що публічно дискутувати про грубі порушення, через які розбився військовий літак Ан-26, можна буде тільки після офіційного висновку комісії.

Про це Олексій Кучер заявив інтерв'ю каналу Pavlovsky News, пише RegioNews.

Тільки після висновку комісії ми зможемо публічно подискутувати про грубі порушення, через які розбився АН-26", - вважає Олексій Кучер.

Також голова Харківської ОДА розкритикував мінливу позицію спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, який звинувачував Кучера в абсурдних і оціночних судженнях через пріоритет у посадці літаків, в одному з яких був син командувача ВПС.

Крім того, Кучер розповів, що сьогодні він особисто приїхав в Офіс президента вирішувати питання заборгованості по зарплаті Харківському авіаційному заводу на суму понад 200 млн грн.

В цілому, я б пов'язав ці дві історії - трагедію і розвиток нашої авіації. Ми все бачимо. Це жорсткі і серйозні сигнали, що нам треба щось міняти стосовно авіації", - підкреслив голова ХОДА.

Нагадаємо, сьогодні голова комісії з розслідування причин авіакатастрофи Олег Уруський заявив, що технічна причина позаштатної роботи лівого двигуна - відмова одного з блоків системи його управління.

авіакатастрофа літак авіація ОДА Кучер Олексій Харківська область
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