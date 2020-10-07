Чинного мера Львова Садового підтримують понад 42% виборців – соцопитування

У другому турі Садовий обходить будь-кого з конкурентів

У другому турі Садовий обходить будь-кого з конкурентів

Фото: lenta.ua

42,7% виборців Львова проголосували б за чинного мера Львова Андрія Садового у першому турі виборів, якби вибори пройшли найближчої неділі.

Про це свідчать дані соцопитування, проведеного соціологічним агентством "Фама", пише RegioNews.

На другому місці – кандидат від "Європейської солідарності", народний депутат України, Олег Синютка – 20,8%. На третьому – кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, за якого готові віддати голоси 16,3% опитаних. На четвертому – кандидат від партії "Варта" Ігор Зінкевич (7%).

За кандидата від "Голосу" Ярослава Рущишина готові проголосувати 3,2% респондентів, за кандидатку від Української галицької партії Юлію Гвоздович – 2,2%.

Як зазначено в повідомленні "Фами", у другому турі Садовий перемагає кожного з кандидатів, які посіли друге-четверте місця в опитуванні.

Нагадаємо, на посаду мера Львова офіційно претендують 17 кандидатів.