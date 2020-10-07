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07 жовтня 2020, 19:45 2

Чинного мера Львова Садового підтримують понад 42% виборців – соцопитування

07 жовтня 2020, 19:45 2
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У другому турі Садовий обходить будь-кого з конкурентів
У другому турі Садовий обходить будь-кого з конкурентів
Фото: lenta.ua
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42,7% виборців Львова проголосували б за чинного мера Львова Андрія Садового у першому турі виборів, якби вибори пройшли найближчої неділі.

Про це свідчать дані соцопитування, проведеного соціологічним агентством "Фама", пише RegioNews.

На другому місці – кандидат від "Європейської солідарності", народний депутат України, Олег Синютка – 20,8%. На третьому – кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, за якого готові віддати голоси 16,3% опитаних. На четвертому – кандидат від партії "Варта" Ігор Зінкевич (7%).

За кандидата від "Голосу" Ярослава Рущишина готові проголосувати 3,2% респондентів, за кандидатку від Української галицької партії Юлію Гвоздович – 2,2%.

Як зазначено в повідомленні "Фами", у другому турі Садовий перемагає кожного з кандидатів, які посіли друге-четверте місця в опитуванні.

Нагадаємо, на посаду мера Львова офіційно претендують 17 кандидатів.

вибори рейтинг Львів мер соціологія Садовий Андрій Кандидат
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