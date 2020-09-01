У Полтаві презентували команду "Слуг народу", яка піде на місцеві вибори

До команди увійшли юристи, журналісти та лікарі

До команди увійшли юристи, журналісти та лікарі

Фото: КОЛО

У Полтаві, в присутності президента Володимира Зеленського на площі перед ОДА назвали першу десятку кандидатів від «Слуги Народу», а також кандидатів у мери Полтави і Кременчука.