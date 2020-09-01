У Полтаві презентували команду "Слуг народу", яка піде на місцеві вибори
До команди увійшли юристи, журналісти та лікарі
До команди увійшли юристи, журналісти та лікарі
У Полтаві, в присутності президента Володимира Зеленського на площі перед ОДА назвали першу десятку кандидатів від «Слуги Народу», а також кандидатів у мери Полтави і Кременчука.
Про це пише RegioNews з посиланням на видання ЗМІСТ.
До першої десятки "Слуг народу" увійшли:
- Кандидат на посаду Полтавського міського голови Сергій Іващенко
- Кандидат на посаду Кременчуцького міського голови, екс-депутат Кременчуцької міськради, меценат Сергій Порчерян
- підприємець, автор стартапів у сфері діджиталізації, засновник інтернет-видання "Трибуна" Юрій Нестуля
- голова ГС "Полтавська асоціація бізнесу", громадська діячка, організаторка низки проектів Ірина Бесарабова
- директор Полтавського автоагрегатного заводу, голова правління Полтавської міської організації роботодавців, засновник спортивної громадської організації "NewRun Club" Андріан Литовченко
- Головний лікар Хорольської ЦРЛ, депутат райради, ексдепутат облради Михайло Виноград
- активістка, виконавча директорка ГО Полтавська платформа, регіональна координаторка багатьох всеукраїнських проектів, співзасновниця інтернет-ресурсу "Зміст" Альона Гончаренко
- радник голови Одеської обласної ради, політтехнолог, юридичний консультант у Міністерстві юстиції, менеджер проектів в Інституті аналітики та адвокації Олександр Смірнов
- доцентка кафедри права Полтавського юридичного інституту, член асоціації правників України, авторка понад 40 наукових проектів Марина Грекова
- головний лікар Полтавської обласної клінічної лікарні, заслужений лікар України, лауреат всеукраїнської відзнаки Головний лікар-2018 Григорій Оксак.
Нагадаємо, вчора стали відомі всі кандидати в мери обласних центрів від "Слуги народу" .
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