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01 вересня 2020, 17:39 3

У Полтаві презентували команду "Слуг народу", яка піде на місцеві вибори

01 вересня 2020, 17:39 3
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До команди увійшли юристи, журналісти та лікарі
До команди увійшли юристи, журналісти та лікарі
Фото: КОЛО
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У Полтаві, в присутності президента Володимира Зеленського на площі перед ОДА назвали першу десятку кандидатів від «Слуги Народу», а також кандидатів у мери Полтави і Кременчука.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання ЗМІСТ.

До першої десятки "Слуг народу" увійшли:

  • Кандидат на посаду Полтавського міського голови Сергій Іващенко
  • Кандидат на посаду Кременчуцького міського голови, екс-депутат Кременчуцької міськради, меценат Сергій Порчерян
  • підприємець, автор стартапів у сфері діджиталізації, засновник інтернет-видання "Трибуна" Юрій Нестуля
  • голова ГС "Полтавська асоціація бізнесу", громадська діячка, організаторка низки проектів Ірина Бесарабова
  • директор Полтавського автоагрегатного заводу, голова правління Полтавської міської організації роботодавців, засновник спортивної громадської організації "NewRun Club" Андріан Литовченко
  • Головний лікар Хорольської ЦРЛ, депутат райради, ексдепутат облради Михайло Виноград
  • активістка, виконавча директорка ГО Полтавська платформа, регіональна координаторка багатьох всеукраїнських проектів, співзасновниця інтернет-ресурсу "Зміст" Альона Гончаренко
  • радник голови Одеської обласної ради, політтехнолог, юридичний консультант у Міністерстві юстиції, менеджер проектів в Інституті аналітики та адвокації Олександр Смірнов
  • доцентка кафедри права Полтавського юридичного інституту, член асоціації правників України, авторка понад 40 наукових проектів Марина Грекова
  • головний лікар Полтавської обласної клінічної лікарні, заслужений лікар України, лауреат всеукраїнської відзнаки Головний лікар-2018 Григорій Оксак.

Нагадаємо, вчора стали відомі всі кандидати в мери обласних центрів від "Слуги народу" .

вибори Полтава Слуга народа Кандидат списки
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