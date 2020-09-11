На Буковині "Слуги народу" презентували кандидатів до обласної та міської рад

За двома списками пропрезидентська партія cпромоглася назбирати тільки 8 людей

За двома списками пропрезидентська партія cпромоглася назбирати тільки 8 людей

Фото: bukinfo.com.ua

Під час презентації стратегій розвитку міста Чернівців та Чернівецької області "Слуга народу" висунула кандидатів у депутати Чернівецької міської та обласної рад.