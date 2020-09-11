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11 вересня 2020, 14:24 3

На Буковині "Слуги народу" презентували кандидатів до обласної та міської рад

11 вересня 2020, 14:24 3
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Фото: bukinfo.com.ua
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Під час презентації стратегій розвитку міста Чернівців та Чернівецької області "Слуга народу" висунула кандидатів у депутати Чернівецької міської та обласної рад.

Про це пише RegioNews з посиланням на molbuk.com.

До обласної ради висувають:

  • Миколу Гуйтора — кандидата політичних наук, керівника обласного штабу політичної партії. Був заступником голови міської організації "Партії Регіонів", однак не був членом партії. У коментарі Суспільному сказав, що точно не пам'ятає, чи співпрацював з політичною силою та на яких умовах, оскільки консультував різні партії.
  • Олексія Волощука — викладача Чернівецького національного університету. Був членом партії "Відродження", у 2015 році балотувався від неї до Чернівецької облради.
  • Лесю Палагнюк - експерта з децентралізації
  • Олексія Грушка - керівника "Агенції регіонального розвитку Чернівецької області"

До міської ради балотуватимуться:

  • Оксана Зубжицька - голова громадської організації "Герой-родина-Україна", членкиня громадської ради при міністерстві в справах ветеранів.
  • Олексій Просяний – підприємець, виготовляє номерні знаки та різні устаткування до автівок. Співзасновник фірми "Луссо”, що займається роздрібною та оптовою торгівлею.
  • Оксана Черчел – підприємиця, авторка петиції щодо виділення грошей з резервного фонду міста для боротьби з COVID-19. Брала участь в акціях з вимогою скасувати карантинні обмеження.
  • Світлана Широкова – керівниця однієї з міських поліклінік. У 2015 році балотувалась до міської ради від партії "Укроп". Має відзнаку від президента "Заслужений лікар України".

Нагадаємо, Віталій Другановський став кандидатом у мери Чернівців від партії "Слуга народу".

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