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11 вересня 2020, 15:20 2

Полтавщина, Запоріжжя та Херсонщина отримали нових прокурорів області

11 вересня 2020, 15:20 2
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У прокуратурі відбувається кадрова ротація
У прокуратурі відбувається кадрова ротація
Фото з відкритих джерел
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Нових керівників прокуратури призначили у Запорізькій, Херсонській та Полтавській областях.

Відповідні накази підписала генпрокурор України Ірина Венедіктова, повідомляє RegioNews.

Прокурором Полтавської області призначили 41-річного Антона Столітнього.

Він працював в органах прокуратури ще за часів президентства Віктора Януковича. Останнє місце роботи — на посаді керівника експертної групи з питань реформування правоохоронних органів Директорату з питань юстиції та правоохоронної діяльності Офісу Президента України.

Антон Столітній — доктор юридичних наук, професор Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

Експрокурора Запорізької області Володимира Калюгу перевели очолювати Херсонської області. З сьогоднішнього дня він повинен приступити до своїх посадових обов'язків на новому місці роботи.

Головним прокурором Запорізької області став Віктор Приходько. З 2015 року він обіймав посаду заступника прокурора Кіровоградської області. Перед цим був керівником Світловодської міжрайонної прокуратури та прокурором Олександрії, що на Кіровоградщині.

Нагадаємо, кількома годинами раніше стало відомо, що Львівську обласну прокуратуру очолив Антон Войтенко.

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