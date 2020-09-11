"Слуги народа" представили свою команду на выборах в Кременчугском районе Полтавщины
Партия “Слуга Народа” представила ТОП-кандидатов в местные советы Кременчугского района Полтавщины.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Новости Полтавщины.
К управлению обществом должны прийти новые лидеры, полны амбиций и желания строить современную, европейскую страну. Кандидаты должны отвечать вызовам современного мира, исповедовать его ценности и иметь кредит доверия среди избирателей”, — отметила председатель Полтавской областной организации партии "Слуга Народа” Ольга Савченко.
Следовательно, были представлены будущие кандидаты на должность председателей объединенных территориальных общин и их команды:
- Сергей Порчирян, кандидат на должность председателя Кременчугской объединенной территориальной общины;
- Юрий Муха, кандидат на должность председателя Горишнеплавенской ОТГ;
- Олег Ледник, кандидат на должность председателя Глобинской ОТГ;
- Сергей Кулик, кандидат на должность председателя Градижской ОТГ;
- Александр Капля, будущий кандидат на должность председателя Песчанской ОТГ;
- Сергей Дзюбан, кандидат на должность председателя Каменопотоцкой ОТГ;
- Андрей Пирог, кандидат на должность председателя Омельницкой ОТГ;
- Сергей Кузьменко, кандидат на должность председателя Пришибской ОТГ;
- Артем Доценко, кандидат на должность председателя Семеновской ОТГ;
- Борис Пустовойтов, кандидат на должность председателя Оболонской ОТГ.
На презентации команд были очерчены приоритеты и ключевые задачи для развития каждой из общин.
Напомним, 1 сентября в Полтаве презентовали команду "Слуг народа", которая пойдет на местные выборы.
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