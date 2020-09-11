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11 сентября 2020, 15:58 6

"Слуги народа" представили свою команду на выборах в Кременчугском районе Полтавщины

11 сентября 2020, 15:58 6
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Команду представила нардеп от партии "Слуга народа" Ольга Савченко
Команду представила нардеп от партии "Слуга народа" Ольга Савченко
Фото: Новости Полтавщины
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Партия “Слуга Народа” представила ТОП-кандидатов в местные советы Кременчугского района Полтавщины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Новости Полтавщины.

К управлению обществом должны прийти новые лидеры, полны амбиций и желания строить современную, европейскую страну. Кандидаты должны отвечать вызовам современного мира, исповедовать его ценности и иметь кредит доверия среди избирателей”, — отметила председатель Полтавской областной организации партии "Слуга Народа” Ольга Савченко.

Следовательно, были представлены будущие кандидаты на должность председателей объединенных территориальных общин и их команды:

  • Сергей Порчирян, кандидат на должность председателя Кременчугской объединенной территориальной общины;
  • Юрий Муха, кандидат на должность председателя Горишнеплавенской ОТГ;
  • Олег Ледник, кандидат на должность председателя Глобинской ОТГ;
  • Сергей Кулик, кандидат на должность председателя Градижской ОТГ;
  • Александр Капля, будущий кандидат на должность председателя Песчанской ОТГ;
  • Сергей Дзюбан, кандидат на должность председателя Каменопотоцкой ОТГ;
  • Андрей Пирог, кандидат на должность председателя Омельницкой ОТГ;
  • Сергей Кузьменко, кандидат на должность председателя Пришибской ОТГ;
  • Артем Доценко, кандидат на должность председателя Семеновской ОТГ;
  • Борис Пустовойтов, кандидат на должность председателя Оболонской ОТГ.

На презентации команд были очерчены приоритеты и ключевые задачи для развития каждой из общин.

Напомним, 1 сентября в Полтаве презентовали команду "Слуг народа", которая пойдет на местные выборы.

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выборы ОТГ Слуга народа Полтавская область Кременчуг Кандидат
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