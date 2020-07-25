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25 июля 2020, 17:21 20

"Полтавского террориста" до сих пор ищут: задействовали квадрокоптеры и приборы ночного видения

25 июля 2020, 17:21 20
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Злоумышленник скрывается где-то в полях
Злоумышленник скрывается где-то в полях
Фото: Нацполиция
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Поиски так называемого "полтавского террориста" Романа Скрипника продолжаются до сих пор: его поисками занимается более 500 человек - проводят оперативные мероприятия, используются все имеющиеся спецсредства — приборы ночного видения и квадрокоптеры.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Преступника ищут вблизи села Великий Байрак на Полтавщине - именно там обустроили штаб по поискам.

По словам директора департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, вокруг села есть большой массив полей и лесополос, где, по предварительным данным, может скрываться мужчина. Район поиска — около нескольких сотен гектаров.

В полиции просят граждан ни в коем случае не преследовать злоумышленника и не пытаться его самостоятельно задерживать, ведь он имеет сложный психологический портрет и является непредсказуемым.

В то же время, правоохранители отвергают обвинения в свой адрес, что якобы дали преступнику скрыться.

Скрипнику не дали убежать — ему дали попробовать исчезнуть, но на это была причина — у злоумышленника была граната, которую он угрожал применить, что помешало бы и ему, и окружающим. Поэтому лучше пусть теперь в лесах проходит операция по его поиску, чем он применил бы гранату", - отмечают в полиции.

Решение принималось на месте полковником Шияном позволить злоумышленнику уйти и задерживать его потом в другом районе, либо пытаться нейтрализовать его непосредственно в машине. Это ответственность полицейского, который находился вместе с ним, сообщают в полиции.

О других деталях операции по поиску Романа Скрипника полиция не сообщает, ведь такая информация может повредить оперативным действиям.

Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.

Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что террорист едет с заложником в сторону Киева, его сопровождают полицейские автомобили. Позже он уточнил, что полиция готова к силовому захвату "полтавского террориста".

Позже Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции и скрылся в лесополосе. По состоянию на 24 июля "Полтавского террориста" так и не нашли, к поискам привлекли авиацию.

Полтава полиция происшествия розыск террорист
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