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На Тернопільшині двох жителів судили за напад на військового ТЦК. Вони самі спровокували конфлікт, били його ногами та знімали все це на відео

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався у лютому в Тернополі, на вулиці Лесі Українки. Двоє чоловіків помітили військового з шевронами ТЦК. Вони підійшли до нього, почали його ображати. Один із них потягнув військового за куртку, внаслідок чого той упав на землю. Потім обидва чоловіки стали били чоловіка ногами по голові, тулубу та кінцівках.

Внаслідок нападу військовий отримав вивих плечової кістки, рани голови, синці на скронях та численні садна на обличчі.

Суд призначив покарання: п'ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Харкові чоловік на зупинці громадського транспорту напав на військових ТЦК. Це сталось, коли до нього підійшли, щоб перевірити документи. Троє працівників отримали різані рани – долоні, щоки, скроні, ключиці. Інцидент зафіксувала камера вуличного спостереження.