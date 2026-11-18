Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Конотопській громаді внаслідок ударів безпілотників травмувалися чоловіки віком 36 і 79 років та жінки віком 69 і 73 роки. Пошкоджені приватні домоволодіння.

У Глухівській громаді через атаку дрона постраждали чоловіки віком 23 і 33 роки. Також пошкоджені багатоквартирний будинок і два автомобілі.

У Путивльській та Попівській громадах пошкоджені приватні будинки, а в Краснопільській – багатоквартирний будинок і приватні домоволодіння.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 692 удари по 55 населених пунктах області. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, ще 49 поранені.