На Сумщині внаслідок російських обстрілів постраждали шестеро людей
Протягом 17 листопада російські війська завдали 55 ударів по 18 населених пунктах Сумської області. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Конотопській громаді внаслідок ударів безпілотників травмувалися чоловіки віком 36 і 79 років та жінки віком 69 і 73 роки. Пошкоджені приватні домоволодіння.
У Глухівській громаді через атаку дрона постраждали чоловіки віком 23 і 33 роки. Також пошкоджені багатоквартирний будинок і два автомобілі.
У Путивльській та Попівській громадах пошкоджені приватні будинки, а в Краснопільській – багатоквартирний будинок і приватні домоволодіння.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 692 удари по 55 населених пунктах області. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, ще 49 поранені.