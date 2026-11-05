Нацполіція заявила про ліквідацію мережі U420, пов’язаної з угрупованням "Хімпром"

Фото: Нацполіція

Національна поліція заявила про припинення діяльності мережі магазинів U420, яку пов’язують із транснаціональним злочинним угрупованням "Хімпром". За даними правоохоронців, мережу ліквідували у квітні 2026 року, відтоді жоден із її магазинів не відновив роботу

Про це повідомили в Нацполіції, підсумовуючи результати протидії угрупованню в Україні та за кордоном, передає RegioNews .

За інформацією правоохоронців, U420 продавала продукцію під виглядом "сувенірної", використовуючи прогалини в законодавстві. Зокрема, 5 лютого 2026 року уряд за ініціативою Нацполіції та МВС заборонив синтетичний канабіноїд ADB-4en-PINACA.

14 квітня поліцейські провели 281 обшук у Києві та десяти областях. Під час слідчих дій вилучили понад три тонни суміші для джоінтів, 54 тисячі літрів продукції із CBD, понад 12 тисяч джоінтів та обладнання. Також арештували 416 банківських рахунків і майже чотири мільйони USDT.

Шістьом фігурантам повідомили про підозру. Наразі тривають понад 2 800 експертних досліджень вилученої продукції.

2 жовтня 2026 року уряд запровадив контроль похідних шести груп наркотичних і психотропних речовин. Як пояснюють у Нацполіції, це має унеможливити обхід заборон через незначну зміну хімічної формули речовин.

Паралельно у 2025–2026 роках Нацполіція спільно з міжнародними партнерами проводила операції проти вербувальних кол-центрів та осередків угруповання.

Зокрема:

Серпень 2025 року, Україна: провели 26 обшуків і зібрали близько 4 тисяч цифрових доказів.

Березень 2026 року, Албанія: до суду скерували провадження щодо двох громадян України.

Травень 2026 року, Україна: провели 70 обшуків, ліквідували вербувальні кол-центри та встановили 27 учасників угруповання.

Липень 2026 року, Казахстан: відбулося 15 обшуків, затримали 17 осіб.

24–25 серпня 2026 року, Україна: провели 35 обшуків, ліквідували два осередки угруповання. Сімох людей затримали, дев’ятьом повідомили про підозру. Серед них — лідер і співорганізатор, яким підозри оголосили заочно.

Крім того, правоохоронці задокументували понад 30 фактів насильницьких злочинів та інших форм тиску. Трьох виконавців уже засудили до позбавлення волі.

За даними слідства, угруповання "Хімпром" очолює громадянин Росії Єгор Буркін, відомий на прізвисько "Мексиканець". Йому заочно повідомили про підозри, він перебуває в міжнародному розшуку. Підозри також отримали троє його найближчих спільників.

У Нацполіції заявляють, що продовжують встановлювати учасників угруповання, блокувати його активи та працювати над затриманням організаторів.

Варто зазначити, що ЗМІ вказують, що "Мексиканцем" на плівках, скоріше за все, є Єгор Васильович Левченко, відомий також як Єгор Буркін — громадянин Росії, якого українські та російські правоохоронці вважають засновником і очільником транснаціонального наркосиндикату "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд 5 листопада обрав запобіжний захід керівнику одного з департаментів Національної поліції України, якого слідство вважає учасником злочинної організації, викритої в межах операції "Карфаген".

НАБУ і САП повідомили про підозри п'ятьом фігурантам справи в межах операції "Карфаген". Серед них, зокрема, керівник одного з департаментів поліції, а також перший заступник начальника одного з департаментів СБУ.

Раніше НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої, за даними слідства, систематично передавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів. За це вони отримували прикриття для роботи шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Серед фігурантів:

організатор на прізвисько "Кримінал",

очільник наркокартелю "Хімпром", відомий як "Мексиканець",

двоє виконавців — "Боксер" і "Паша",

двоє поліцейських із псевдонімами "Прайс" і "Консультант".

Окремо слідство вказує на генерала-майора СБУ з позивним "Акім", який, за версією правоохоронців, мав забезпечувати захист угруповання від уваги колег зі спецслужби.

Зранку 4 листопада НАБУ заявило про перешкоджання роботі своїх детективів під час проведення слідчих дій за ухвалою слідчого судді ВАКС. Один із високопосадовців СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та не допускав детективів до місця проведення обшуку.

Обшуки НАБУ і САП у керівників підрозділів Служби безпеки можуть бути пов'язані з діяльністю Андрія Осіпова на прізвисько "Кримінал". Раніше його затримали антикорупційні органи

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, ідеться про генерала Сергія Дуку.

У СБУ підтвердили проведення слідчих дій в соїх співробітників.