Втрати ворога: ЗСУ за добу ліквідували ще майже 2000 окупантів
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить понад 1 мільйон 629 тисяч військових. За останню добу українські воїни ліквідували 1970 окупантів, знищили дві бронемашин, одну РСЗВ, два засоби ППО та 34 артсистем
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 18.11.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів нові подробиці операції зі знищення Кримського мосту. За його словами, підготовка тривала кілька тижнів.
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