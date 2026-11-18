Фото: ОВА

У ніч на 18 листопада російські війська атакували безпілотниками Дніпровський та Нікопольський райони Дніпропетровщини

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, гуртожиток, парк відпочинку та інфраструктуру.

У тяжкому стані госпіталізували 37-річну жінку. Ще четверо постраждалих – чоловіки віком 28 і 52 роки, 49-річна жінка та 15-річний хлопець – перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. 58-річній жінці медики надали допомогу на місці.

У Нікопольському районі російські безпілотники атакували Покровську громаду.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 692 удари по 55 населених пунктах області. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, ще 49 поранені.