Запорізька область під атакою РФ: 49 поранених і двоє загиблих за добу
Протягом минулої доби російські війська завдали 692 удари по 55 населених пунктах області
Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, ще 49 поранені.
Ворог застосував ракети, авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію.
Зокрема:
- 11 ракетних ударів окупанти спрямували по Запоріжжю.
- 12 авіаударів завдали по Одарівці, Григорівці, Шевченківському, Новорозівці, Ясній Поляні, Блакитному, Новоіванівці та Щасливому.
- 514 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Вільнянськ та десятки інших населених пунктів області.
- 13 обстрілів із РСЗВ зафіксували по Запоріжжю, Кушугуму, Комишувасі, Таврійському, Магдалинівці, Одарівці, Оріхову, Новосолошиному та Омельнику.
- 142 артилерійські удари припали на населені пункти Запорізького та Пологівського районів.
Пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури та автомобілі. Загалом до відповідних служб надійшло 324 повідомлення про пошкодження.
Нагадаємо, впродовж 17 листопада російські війська понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. Поранено 20 людей, зокрема двоє дітей.
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