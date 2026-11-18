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Актор Назар Задніпровський зізнався, що поточними витратами в його родині керує дружина Ірина. При цьому він є тим, хто забезпечує дохід

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

"Я заробляю, а відповідає Іра. Формально фінансами завідую я, але вирішувати, що купити й на що витратити, – це вже її справа. Бо якби я ще й під час зйомок постійно думав про сімейні витрати, то взагалі не витримав би", - каже артист.

Назар Задніпровський розповів, що на базові потреби його родині потрібно близько тисячі доларів на місяць. Проте значну частину бюджету вони витрачають на освіту дітей: донька займається з репетиторами, а син - здобуває освіту в театральному виші на контрактній основі.

Нагадаємо, раніше чоловік акторки Наталки Денисенко розповів, скільки він заробляє. За його словами, сума може відрізнятись щомісяця.