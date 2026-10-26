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26 жовтня 2026, 20:15

ВАКС зменшив для Тимошенко заставу на майже 100%

26 жовтня 2026, 20:15
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Фото: ЦПД
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Вищий антикорупційний суд зменшив заставу Юлії Тимошенко. Тепер суд поверне понад 33 мільйона гривень

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Суд зменшив суму застави депутатки Юлії Тимошенко до 266,2 тисячі гривень. Таким чином, заставу зменшили в 125 разів, тобто на 99,2%. Тепер 33,3 мільйона гривень повернуть тим, хто вкладав гроші у заставу. Зокрема, нардепу від Батьківщини Костянтину Бондарєву.

Справа Тимошенко

Увечері 13 січня НАБУ та САП повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на корупції. Водночас джерела "Української правди" повідомляли, що йдеться про лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Народний депутат Олексій Гончаренко також підтвердив, що йдеться саме про Тимошенко.

Антикорупційні органи заявили, що керівника фракції викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів із фракцій, які вона не очолює, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Вранці 14 січня співрозмовники УП у політичних колах повідомили про оголошення підозри голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Згодом сама Тимошенко підтвердила проведення обшуків в офісі партії, водночас заявивши, що відкидає всі звинувачення.

Згодом НАБУ і САП офіційно повідомили про оголошення підозри керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам на постійній основі.

Також НАБУ оприлюднило записи розмов, на яких, за версією слідства, Юлія Тимошенко обговорює з невідомим народним депутатом систему оплати за конкретні голосування у Верховній Раді.

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