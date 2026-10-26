Відключення світла 27 жовтня: в Укренерго попередили, до чого готуватися

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У вівторок, 27 жовтня, в Україні знову діятимуть відключення світла. Стало відомо, якими будуть графіки

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

27 жовтня в частині регіонів діятимуть такі обмеження:

• 06:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості;



• 06:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черг).

"Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - кажуть енергетики.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за одну ніч російські атаки пошкодили понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.