На Київщині чоловіка засудили до 13 років за замах на вбивство на замовлення

Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна за замах на вбивство на замовлення та незаконне зберігання зброї й боєприпасів. За даними прокуратури, за вбивство потерпілого він мав отримати 90 тисяч доларів

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі, передає RegioNews .

Суд встановив, що у вересні 2025 року чоловік погодився за винагороду вбити потерпілого. Вранці 19 січня 2026 року він чекав на нього біля під’їзду будинку в селі Новосілки Фастівського району.

Коли чоловік вийшов із будинку, нападник дістав пістолет і двічі вистрілив у нього. Потерпілий дістав тяжке вогнепальне поранення голови, однак вижив.

Після стрілянини нападник залишив місце злочину та пішов до квартири, де тимчасово проживав. Там його затримали правоохоронці.

Під час розслідування також з’ясували, що засуджений незаконно придбав і зберігав перероблений пістолет "Форт-12Г" та бойові патрони без відповідного дозволу.

Дії чоловіка кваліфікували як закінчений замах на умисне вбивство з корисливих мотивів на замовлення, а також незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї й боєприпасів.

21 жовтня 2026 року колегія суддів Києво-Святошинського районного суду призначила йому покарання — 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Особу замовника вбивства наразі встановлюють.

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали нападника, який забив до смерті охоронця спортивної бази на Трухановому острові. Нападник металевою трубою декілька разів ударив чоловіка по голові та продовжив бити, навіть коли той впав на землю.