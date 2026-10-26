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26 жовтня 2026, 21:08

У Дніпрі судитимуть десятьох людей через збитки на 50 млн грн

26 жовтня 2026, 21:08
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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У Дніпрі судитимуть десятьох людей, яких обвинувачують у заволодінні коштами клієнтів банків за допомогою підроблених судових рішень і фіктивних виконавчих написів нотаріусів

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає RegioNews.

За версією слідства, директорка одного з банківських відділень передавала приватному виконавцю інформацію про рахунки клієнтів, які тривалий час ними не користувалися або перебували за кордоном.

Учасники схеми використовували підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів, щоб списувати кошти з рахунків нібито для погашення боргів.

Надалі гроші переказували довіреним особам і переводили в готівку.

Крім того, за допомогою підроблених документів обвинувачені незаконно оформили на себе квартиру в Дніпрі вартістю 1,5 млн грн. Її власник на той час перебував за кордоном.

Серед десятьох обвинувачених — приватний виконавець, колишня директорка банківського відділення та ще восьмеро ймовірних учасників схеми.

Їм інкримінують шахрайство, легалізацію майна, підроблення документів і несанкціоновану зміну інформації, зокрема вчинені організованою групою.

Обвинувальний акт скерували до суду. Вину обвинувачених має встановити суд.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.

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