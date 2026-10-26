У Харкові внаслідок повторних ударів по Новобаварському району є загиблі та поранені

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У Харкові внаслідок ударів по Новобаварському району 26 жовтня загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки й автомобілі. На одній із локацій після удару виникла сильна пожежа

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews .

За його словами, протягом вечора російські війська завдали кількох ударів по Новобаварському району.

Спочатку було відомо про одну постраждалу людину, згодом надійшла інформація про загиблих і поранених.

Станом на 19:02, за даними Терехова, внаслідок ударів загинули двоє людей, четверо були поранені.

Нагадаємо, що російські війська завдали серії ударів по Харкову.