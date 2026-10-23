Ексдиректора "Херсонелектротрансу" засудили до 15 років за держзраду

Фото: прокуратура Херсонської області

Колишнього директора комунального підприємства "Херсонелектротранс", який під час російської окупації Херсона підтримав окупаційну владу та сприяв поширенню російської пропаганди, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, 61-річний чоловік на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну був депутатом Херсонської міської ради та очолював "Херсонелектротранс".

У червні 2022 року, під час окупації міста, він підтримав окупаційний режим і запровадив зміни в роботі комунального підприємства. Зокрема, організував виплату заробітної плати працівникам у російських рублях.

Також чоловік наказав розміщувати в громадському транспорті агітаційні та пропагандистські матеріали, які позитивно висвітлювали російську агресію. Крім того, він закликав жителів Херсона отримувати громадянство держави-агресора.

Ці обставини підтвердили свідки під час судового розгляду. За їхніми словами, про відповідні зміни на підприємстві працівникам повідомляли під час зборів трудового колективу.

Наприкінці 2022 року засуджений зареєстрував підприємство в російських фіскальних органах.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України та призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Херсонській області. Оскільки вирок ухвалили заочно, відбувати покарання засуджений почне після фактичного затримання.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.