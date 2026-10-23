Ексдиректора "Херсонелектротрансу" засудили до 15 років за держзраду
Колишнього директора комунального підприємства "Херсонелектротранс", який під час російської окупації Херсона підтримав окупаційну владу та сприяв поширенню російської пропаганди, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, 61-річний чоловік на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну був депутатом Херсонської міської ради та очолював "Херсонелектротранс".
У червні 2022 року, під час окупації міста, він підтримав окупаційний режим і запровадив зміни в роботі комунального підприємства. Зокрема, організував виплату заробітної плати працівникам у російських рублях.
Також чоловік наказав розміщувати в громадському транспорті агітаційні та пропагандистські матеріали, які позитивно висвітлювали російську агресію. Крім того, він закликав жителів Херсона отримувати громадянство держави-агресора.
Ці обставини підтвердили свідки під час судового розгляду. За їхніми словами, про відповідні зміни на підприємстві працівникам повідомляли під час зборів трудового колективу.
Наприкінці 2022 року засуджений зареєстрував підприємство в російських фіскальних органах.
Суд визнав чоловіка винним у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України та призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Спеціальне досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Херсонській області. Оскільки вирок ухвалили заочно, відбувати покарання засуджений почне після фактичного затримання.
Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.