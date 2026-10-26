У Харкові лікар "зробив" ухилянту інвалідність

Фото з відкритих джерел

У Харкові судили лікаря-терапевта. Він вніс неправдиві відомості до електронної медичної системи Helsi

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У березні завідувач відділення разом зі спільниками вирішив допомогти військовозобов’язаному уникнути призову на військову службу. В результаті медик вніс у систему направлення на проходження комісії для встановлення інвалідності.

Після цього операторка передала фейкові документи експертній комісії. Таким чином "пацієнт" змі отримати інвалідність та відстрочку від призову на військову службу.

Медик визнав провину. Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на два роки.

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині суд оштрафував жительку Космацької громади, яка за допомогою штучного інтелекту підробила документи про інвалідність, щоби її чоловік отримав відстрочку від мобілізації.