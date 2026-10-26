На Сумщині передали до суду справу про підпал 3 автомобілів військовослужбовців

Фото: Сумська обласна прокуратура

У Сумах судитимуть 19-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у підпалі трьох автомобілів військовослужбовців на замовлення. За даними слідства, пропозицію він отримав через месенджер у червні 2026 року

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає RegioNews .

За матеріалами слідства, молодик погодився виконувати замовлення на підпали автомобілів, які використовували Збройні сили України та інші військові формування. Після цього він отримував інструкції через месенджер.

Для виконання завдань хлопець купував запалювальну суміш і шукав автомобілі з відповідними розпізнавальними знаками. Транспортні засоби він знаходив у дворах багатоквартирних будинків і біля приватних домоволодінь у Сумах.

Протягом одного тижня вночі він, за версією слідства, підпалив три автомобілі військовослужбовців.

Прокурори Сумської обласної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду. Чоловікові інкримінують умисне пошкодження майна шляхом підпалу та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України й інших військових формувань — за ч. 2 ст. 194 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Київщині завершився суд над чоловіком, який підпалював залізничне обладнання за вказівкою куратора. Його дії стали частиною масштабної диверсійної схеми.