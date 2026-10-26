ВАКС уменьшил для Тимошенко залог почти на 100%

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Высший антикоррупционный суд снизил залог Юлии Тимошенко. Теперь суд вернет более 33 миллионов гривен

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Суд уменьшил сумму залога депутата Юлии Тимошенко до 266,2 тысяч гривен. Таким образом, залог уменьшили в 125 раз, то есть на 99,2%. Теперь 33,3 миллиона гривен вернут тем, кто вкладывал деньги в залог. В частности, нардепа от Родины Константину Бондареву.

Дело Тимошенко

Вечером 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады в коррупции. В то же время источники "Украинской правды" сообщали, что речь идет о лидере фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил, что речь идет именно о Тимошенко.

Антикоррупционные органы заявили, что руководителя фракции разоблачили на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов из фракций, которые она не возглавляет, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Утром 14 января собеседники УП в политических кругах сообщили об объявлении подозрения главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Впоследствии сама Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе партии, в то же время заявив, что отвергает все обвинения.

Впоследствии НАБУ и САП официально сообщили об объявлении подозрения руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам на постоянной основе.

Также НАБУ обнародовало записи разговоров, на которых, по версии следствия, Юлия Тимошенко обсуждает с неизвестным народным депутатом систему оплаты за конкретные голосования в Верховной Раде.

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