В Офісі генпрокурора спростували інформацію про підозру керівнику НАБУ

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Інформація про нібито повідомлення про підозру одному з керівників антикорупційних органів України не відповідає дійсності

Про це заявили в Офісі генерального прокурора, не уточнивши, про кого саме йдеться, передає RegioNews.

У відомстві зазначили, що в межах відповідного кримінального провадження жодній особі не повідомляли про підозру у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

В Офісі генпрокурора наголосили, що правових підстав для оголошення підозри не було, а поширені раніше заяви про нібито вручення підозри "були позбавлені юридичного сенсу".

Також у відомстві повідомили про скасування відповідних записів у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

"Відтак, відповідні відмітки в ЄРДР про повідомлення про підозру були скасовані", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Майже одночасно із повідомленням ОГП Руслан Кравченко опублікував повідомлення про те, що рішення про підозру було "належно направлене і це підтверджено відповідними поштовими квитанціями", тому "будь-яка спроба його скасувати або прибрати відомості з ЄРДР матиме ознаки політичного та протиправного втручання".

Він додав, що, за його інформацією, детектив НАБУ Олександр Абакумов начебто навідався до керівництва ДБР та Офісу генерального прокурора з вимогою за будь-яку ціну скасувати повідомлення про підозру Семену Кривоносу.

Пізніше Кравченко опублікував скриншот із трекінгом начебто підозри, яка прямує до отримувача.

Нагадаємо, зранку 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко також зазначив, що раніше його від ухвалення таких рішень нібито стримував президент Володимир Зеленський, а також представники антикорупційних органів.

Натомість глава держави заявив, що для Кравченка є лише один шлях – звільнення з посади. Зеленський закликав народних депутатів невідкладно підтримати його звільнення.

Згодом стало відомо, що генпрокурор виїхав за кордон. За його словами, він перебуває у службовому відрядженні, під час якого планує зустрічі з міжнародними партнерами.

Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. На 15 вересня у Верховній Раді заплановане голосування щодо його звільнення.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив журналістам, що не отримував підозри, про підписання якої раніше говорив відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко. Керівник САП Олександр Клименко також заявив, що ніхто з його близьких не отримував підозр.