"Telegram-підозри": Кривонос і Клименко різко відповіли на заяви відстороненого генпрокурора

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Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що не отримував підозру, яку, за заявами відстороненого генерального прокурора Руслана Кравченка, той підписав щодо очільника НАБУ. Керівник САП Олександр Клименко також заперечив, що його близькі отримували будь-які підозри

Про це Кривонос та Клименко заявили під час спільного брифінгу, передає RegioNews .

Кривонос зазначив, що не бачив підозри у вигляді паперового документа.

"Мені ніхто її не вручав, ніхто її не привозив у НАБУ та САП. Я не бачив підозри у вигляді паперового документа. Я називаю це незрозумілим інформаційним жанром Telegram-підозри", — заявив директор НАБУ Семен Кривонос.

За його словами, інформація про нібито повідомлену йому підозру з'явилася у публічному просторі, однак офіційного документа він не отримував.

Керівник САП Олександр Клименко також заявив, що попри поширені повідомлення про нібито повідомлення підозри його близькій людині, члени його родини жодних підозр не отримували.

Клименко пов'язав заяви Кравченка з діяльністю НАБУ та САП, зокрема з операцією "Карфаген", у межах якої правоохоронці викрили посадовця Офісу генерального прокурора, якого підозрюють у "кришуванні" діяльності колцентрів.

"Якщо ти дістаєш з рукава справу 10–15-річної давнини, то виглядає воно не досить добре. Особливо після операції "Карфаген” стосовно Офісу генпрокурора", — сказав Клименко.

Кривонос також прокоментував обшуки в Офісі генерального прокурора, які проводилися в межах справи "Карфаген".

За його словами, детективи НАБУ під час слідчих дій діяли відповідно до закону та на підставі ухвал суддів Вищого антикорупційного суду.

Він наголосив, що правоохоронці не вилучали матеріали кримінальних проваджень.

"Там вилучена довідка, а не матеріали кримінального провадження. Є інформація про справи щодо наших детективів і у деяких з них раніше знаходили вдома "прослушку”. Ці детективи займаються важливими кримінальними провадженнями", — пояснив Кривонос.

За словами Клименка, йдеться про довідку зі списком ключових детективів НАБУ, щодо яких, за його словами, чинився тиск.

"Вилучили список ключових детективів, щодо яких чинився тиск. Там була інформація про заходи, які проводились або планувались щодо детективів", — зазначив керівник САП Олександр Клименко.

Клименко також звернув увагу на те, що з матеріалів, які раніше публікував Руслан Кравченко, нібито вбачається участь у відповідних діях Служби безпеки України.

Керівники НАБУ та САП водночас заявили про спроби дискредитації їхньої роботи через соціальні мережі.

"Ми не хочемо політизувати будь-яку діяльність НАБУ та САП. Останні місяці ми прямо спостерігаємо відверту, відчайдушну спробу втягнути нас в політичну повістку. Це прям шириться знову ж таки тими самими анонімними Telegram-каналами", — наголосив Кривонос.

Окремо директор НАБУ заявив, що діяльність шахрайських колцентрів в Україні може бути частиною російської диверсії.

За його словами, такі колцентри працюють переважно проти громадян європейських країн, а не Росії.

"Я вважаю, що історія з колцентрами — це може бути частина російської диверсії. Колцентри, до роботи в яких залучено десятки тисяч молодих людей, які фактично займаються шахрайською діяльністю. І працюють вони проти європейських партнерів, а не проти русні. То як це називається? Чиста російська диверсія", — заявив Кривонос.

Він також сказав, що частина правоохоронної системи, за його оцінкою, залучена до "кришування" діяльності шахрайських колцентрів.

Кривонос додав, що особисто обговорював цю проблему з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. На 15 вересня у Верховній Раді заплановане голосування щодо його звільнення.

Зранку 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко також зазначив, що раніше його від ухвалення таких рішень нібито стримував президент Володимир Зеленський, а також представники антикорупційних органів.

Натомість глава держави заявив, що для Кравченка є лише один шлях – звільнення з посади. Зеленський закликав народних депутатів невідкладно підтримати його звільнення.

Згодом стало відомо, що генпрокурор виїхав за кордон. За його словами, він перебуває у службовому відрядженні, під час якого планує зустрічі з міжнародними партнерами.