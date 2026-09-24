Фото: Львівська митниця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

У пункт пропуску "Грушів – Будомєж" 24 вересня прибув рейсовий автобус Van Hool сполученням "Варшава – Херсон". Він рухався у напрямку "в’їзд в Україну" під керуванням 52-річного жителя Львівщини.

Для проходження митного контролю водій подав декларацію, у якій зазначив лише переміщення особистих речей. Під час огляду працівники Львівської митниці спільно з прикордонниками виявили техніку Apple, яку намагалися перемістити з приховуванням від митного контролю.

У спеціально виготовленому сховку в багажному відділенні автобуса знаходилася 41 одиниця техніки, серед яких 5 iPad, 34 iPhone та 2 годинники Apple Watch Ultra.

Орієнтовна вартість виявлених товарів становить 2,4 млн гривень.

За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Нагадаємо, 19 вересня львівські митники вилучили перші Apple iPhone 18 Pro Max, які намагались незаконно ввезти в Україну.

22 вересня на кордоні з Польщею митники вилучили iPhone 18-ї серії на понад 800 тисяч гривень.