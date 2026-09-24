На Чернігівщині розшукують 3-річного хлопчика, який зник у полі

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Правоохоронці розшукують 3-річного хлопчика, який зник 23 вересня вдень у селі Красне Батуринської громади Ніжинського району

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Хразом із матір'ю та старшим братом збирав кукурудзу в полі неподалік будинку. Коли мати віднесла мішок із кукурудзою на подвір'я, молодший син зник. Наразі його місцеперебування невідоме.

Прикмети дитини: зріст близько 110 сантиметрів, худорлява статура, світле коротке волосся, сірі очі.

На момент зникнення хлопчик був одягнений у темну кофту з помаранчевими візерунками, сині штани та крокси.

Поліцейські проводять пошукові заходи та встановлюють місцеперебування дитини. Орієнтування на розшук отримали всі служби поліції.

Правоохоронці просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування Святослава Клименка, повідомити за телефонами (04635) 2-15-63 або 102.

Нагадаємо, у Львівській області розшукали жінку, яка не повернулась додому. На жаль, її знайшли без ознак життя. Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Причину смерті встановлюватимуть фахівці.