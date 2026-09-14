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14 вересня 2026, 10:14

Кравченко виїхав за кордон: генпрокурор заявив про службове відрядження

14 вересня 2026, 10:14
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Фото: Facebook/Руслан Кравченко
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Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що перебуває за кордоном

Про це він написав у Telegram, передає RegioNews.

За його словами, він перебуває у службовому відрядженні, під час якого планує зустрічі з міжнародними партнерами.

"Зараз перебуваю у закордонному відрядженні, в його межах заплановано ряд зустрічей, в ході яких маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права й демократичних інституцій України", – заявив Кравченко.

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, наразі генпрокурор перебуває у Литві.

Раніше видання повідомляло, що Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон на службовому автомобілі.

Нагадаємо, зранку 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко також зазначив, що раніше його від ухвалення таких рішень нібито стримував президент Володимир Зеленський, а також представники антикорупційних органів.

Натомість глава держави заявив, що для Кравченка є лише один шлях – звільнення з посади. Зеленський закликав народних депутатів невідкладно підтримати його звільнення.

Ввечері 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку з посади. Раніше "Українська правда" з посиланням на власні поінформовані джерела в політичних колах повідомляла, що президент Володимир Зеленський провів зустріч із Русланом Кравченком та головою парламентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. Сторони обговорювали подальше перебування Кравченка на посаді генерального прокурора.

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