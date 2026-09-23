17 млн грн за 2,5 року: журналісти розповіли про бізнес дружини фігуранта "Карфагена"

Тетяна Тимошенко, дружина фігуранта "Карфагену". Фото: Слідство.Інфо

Дружина фігуранта операції НАБУ і САП "Карфаген" Івана Тимошенка, Тетяна, після роботи лікаркою у Рівненському пологовому будинку зайнялася підприємницькою діяльністю. За два з половиною роки її задекларований дохід від бізнесу склав близько 17 мільйонів гривень

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", передає RegioNews.

Згідно з деклараціями Івана Тимошенка, у перші чотири місяці роботи ФОП у 2023 році його дружина отримала 4,7 млн гривень доходу. У 2024 році ця сума склала 5,9 млн гривень, а у 2025-му – 6,4 млн гривень.

У жовтні 2025 року Тетяна Тимошенко закрила ФОП, а в серпні 2026-го знову зареєструвала його. Наразі основним видом діяльності вказано надання в оренду нерухомості. Раніше серед видів діяльності були, зокрема, постачання готових страв і торгівля меблями.

Тетяна Тимошенко закінчила Буковинський державний медичний університет та працювала у Рівненському пологовому будинку. Востаннє, згідно з деклараціями чоловіка, зарплату там вона отримувала у 2020 році – 1873 гривні.

Що відповіла Тимошенко

Журналісти "Слідства.Інфо" звернулися до Тетяни Тимошенко, щоб з'ясувати, яким саме бізнесом вона займається та як отримала мільйонні доходи.

На запитання журналістки про зароблені 4,6 млн гривень Тимошенко заявила, що "таких величезних сум не заробляла", хоча відповідні суми зазначені у деклараціях її чоловіка.

Вона також порадила журналістам розслідувати інші справи, які, на її думку, є нагальнішими.

Зв'язок із "Карфагеном"

Іван Тимошенко до 11 вересня працював начальником Департаменту інформаційних технологій Офісу генерального прокурора.

За даними "Слідства.Інфо", на цю посаду його міг влаштувати Сергій Кропива, якого підозрюють у "кришуванні" шахрайських кол-центрів та легалізації коштів. Раніше Кропива і Тимошенко працювали в Одеській ОДА.

Як зазначають у САП, Кропива залучав Тимошенка до вирішення побутових питань та організації комфорту для себе і Кравченка. Крім цього, Тимошенко нібито збирав кошти з колег і друзів на подарунки. Зокрема, він брав участь у виборі мотоцикла Harley-Davidson для Кропиви.

Операція "Карфаген": що відомо

5 вересня НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген".

За версією слідства, угруповання діяло в Офісі Генерального прокурора та було пов’язане з "кришуванням" шахрайських кол-центрів. Учасники нібито отримували гроші за невтручання в їхню діяльність.

Згодом ЗМІ писали, що обшуки нібито проводять у генпрокурора Руслана Кравченка. Речниця ОГП Мар'яна Гайовська в коментарі журналістам спростувала цю інформацію. За її словами, ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчих дій не проводилось.

Основні фігуранти: