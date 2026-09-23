Трамп виглядав на прес-підході з Зеленським перед зустріччю дуже слабко

Трамп виглядав на прес-підході з Зеленським перед зустріччю дуже слабко

Фото: ОП

Нічого нового ми не почули.

Моя версія – будуть тиснути на Зеленського, бо в розумінні Трампа підписанням закону Блюменталя-Грема він уже натиснув на Росію (свята простота ).

Головне, щоб зустріч за дверима не переросла в рімейк лютого 25 року. Тут все залежить, як підготувались наші та чи дослухались до рекомендацій директора ЦРУ Редкліффа, з яким зустрічалися напередодні.

Трамп не зможе зупинити Путіна, але він може це зробити в звʼязці з Сі, який завтра вже буде з державним візитом у США. Сі розуміє нинішню внутрішньополітичну і геополітичну (через Іран) уразливість Дональда, тому вимагатиме у відповідь великих послуг. В тому числі – відмову від військової підтримки Тайваню.

Тому головне, що завтра буде у Вашингтоні на саміті Великої двійки. Для них обох це шанс скинути Росію з рахунків і по-тихому викачати з неї все.

Побачимо.