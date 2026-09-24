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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та прокуратури.

Жінку засудили до 7 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Також суд зобов’язав 48-річну засуджену сплатити родичам загиблих понад 4 млн грн моральної шкоди.

У суді жінка визнала свою вину та розкаялася у вчиненому.

Нагадаємо, ДТП сталася пізно ввечері 9 серпня 2025 року неподалік села Юзіно Хмельницького району. Внаслідок зіткнення автівок Denza N7 та MG 350 водій і четверо пасажирів MG 350 загинули на місці. Під час судового розслідування жінка перебувала під вартою.