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24 вересня 2026, 14:29

На Хмельниччині суд виніс вирок водійці за ДТП із п’ятьма загиблими

24 вересня 2026, 14:29
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Фото: поліція
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Суд визнав винною жительку Хмельницького району у скоєнні аварії із п’ятьма загиблими

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та прокуратури.

Жінку засудили до 7 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Також суд зобов’язав 48-річну засуджену сплатити родичам загиблих понад 4 млн грн моральної шкоди.

У суді жінка визнала свою вину та розкаялася у вчиненому.

Нагадаємо, ДТП сталася пізно ввечері 9 серпня 2025 року неподалік села Юзіно Хмельницького району. Внаслідок зіткнення автівок Denza N7 та MG 350 водій і четверо пасажирів MG 350 загинули на місці. Під час судового розслідування жінка перебувала під вартою.

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