19-річного херсонця підозрюють у вбивстві 16-річного хлопця

Фото: прокуратура Одеської області

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про взяття під варту без права на заставу 19-річного уродженця Херсона, якого підозрюють в умисному вбивстві 16-річного знайомого

Про це повідомила Одеська обласна прокуратруа, передає RegioNews .

За даними слідства, ввечері 21 вересня 19-річний чоловік приїхав у гості до свого 16-річного знайомого в приватний будинок.

Між молодиками раптово виникла сварка, яка переросла у бійку. Під час конфлікту, за версією слідства, підозрюваний схопив кухонний ніж і завдав хлопцю щонайменше сім ударів у шию.

Після цього чоловік залишив будинок і пішов додому. Від гострої крововтрати 16-річний хлопець помер на місці.

Тіло загиблого виявили його родичі.

У межах слідчо-оперативних заходів правоохоронці менш ніж за добу встановили місцеперебування та затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до вбивства.

Прокуратура просить суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, що у Києві двоє 16-річних підлітків жорстоко побили 51-річного чоловіка через те, що він зробив їм зауваження за розпивання алкоголю. Неповнолітнім загрожує до 10 років ув'язнення.