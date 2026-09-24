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24 вересня 2026, 14:40

Пільги для дітей УБД: яку допомогу можна отримати

24 вересня 2026, 14:40
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Фото з відкритих джерел
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Діти військових, які мають статус учасника бойових дій, мають право на низку пільг. Зокрема, йдеться про освіту

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Юрист Мукачевського осередку ГО "Захист держави" розповів, яка допомога передбачена законом для дітей військових зі статусом учасників бойових дій (УБД). Ці пільги можуть стосуватись:

• дитячого садочка;
• школи;
• харчування;
• вступу до коледжів та університетів;
• переведення з контрактної форми навчання на бюджет;
• гуртожитку;
• стипендій;
• оздоровлення.

Зокрема, діти військових мають право на позачергове зарахування до закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

Також з 1 вересня цього року передбачено безкоштовне одноразове гаряче харчування передбачене для учнів 1–11(12) класів державних і комунальних закладів освіти.

Якщо у вас виникли питання, ви можете звернутись до ГО "Захист держави" за номером +380 (66) 005 81 38.

Нагадаємо, військовослужбовці, які були звільнені з полону, можуть отримати державну грошову виплату. Йдеться про 50 000 гривень. Право на виплату мають військові, які були звільнені з полону та відповідають визначеним державою умовам.

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