На Київщині іномарка влетіла в підлітка на мотоциклі

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.



Попередньо, 49-річний водій Fiat виїжджав з прилеглої території. Він не надав переваги в русі та зіткнувся з мотоциклом Lifan, який їхав головною дорогою. Внаслідок ДТП 15-річний водій двоколісного з травмами був госпіталізований.



Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо,що у Тернополі суд обрав запобіжний захід 21-річному водієві Porsche Cayenne, який, за даними слідства, спричинив ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави.