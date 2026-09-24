На Київщині іномарка влетіла в підлітка на мотоциклі
Аварія сталась у місті Тетіїв. Внаслідок ДТП постраждав підліток
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 49-річний водій Fiat виїжджав з прилеглої території. Він не надав переваги в русі та зіткнувся з мотоциклом Lifan, який їхав головною дорогою. Внаслідок ДТП 15-річний водій двоколісного з травмами був госпіталізований.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо,що у Тернополі суд обрав запобіжний захід 21-річному водієві Porsche Cayenne, який, за даними слідства, спричинив ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави.
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