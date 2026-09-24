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24 вересня 2026, 13:23

Напад із ножем у монастирі в Польщі: затримали громадянина України, є загиблий

24 вересня 2026, 13:23
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У польському місті Ярослав на території монастиря сестер-бенедиктинок стався напад із ножем. Одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення

Про це повідомляють RMF24 та TVN24, передає RegioNews.

За попередніми даними, 24 вересня близько 09:30 до поліції надійшло повідомлення про напад чоловіка з ножем на території абатства сестер-бенедиктинок.

Унаслідок нападу поранення дістали п’ятеро людей: одна жінка та четверо чоловіків. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

За даними ЗМІ, четверо поранених чоловіків є священнослужителями. Особу постраждалої жінки наразі не встановили. Також відомо про одного загиблого чоловіка.

Поліцейські затримали нападника. Ним виявився 31-річний громадянин України. Мотиви нападу наразі невідомі.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, в Польщі правоохоронці затримали двох осіб, яких підозрюють у нападі на громадян України у Вроцлаві.

Раніше у мережі поширилося відео нападу на українських громадян – чоловіка та жінку. Троє чоловіків підійшли до них на парковці, оточили та сильно побили. За попередніми даними, причиною стало те, що дівчина зробила чоловікам зауваження.

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