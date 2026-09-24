У Львові на перехресті зіткнулися дві автівки та автобус: є постраждалі
ДТП сталася у Львові 23 вересня близько 18:40 на перехресті вулиць Кульпарківської та Окружної
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Відбулося зіткнення автомобілів Hyundai Accent та Ford Edge, а також автобуса Електрон.
Внаслідок ДТП 62-річний водій та 29-річна пасажирка Hyundai отримали травми. Їх доставили до лікарні.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, ввечері 21 вересня на Вінниччині зіткнулися легковик та вантажівка. Загинули двоє маленьких дітей, ще троє людей отримали травми.
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