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24 вересня 2026, 15:37

У Києві через ДТП ускладнений рух на вулиці Павла Скоропадського

24 вересня 2026, 15:37
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Фото: патрульна поліція Києва
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У Києві 24 вересня через дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Павла Скоропадського, поблизу вулиці Назарівської, ускладнений рух транспорту в обох напрямках

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

"У зв'язку з ДТП на вулиці Павла Скоропадського, поблизу вулиці Назарівської, рух транспорту ускладнений в обох напрямках", - йдеться у повідомленні поліції.

Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування маршруту поїздки.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня на Вінниччині зіткнулися легковик та вантажівка. Загинули двоє маленьких дітей, ще троє людей отримали травми.

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