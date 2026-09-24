У Києві через ДТП ускладнений рух на вулиці Павла Скоропадського
У Києві 24 вересня через дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Павла Скоропадського, поблизу вулиці Назарівської, ускладнений рух транспорту в обох напрямках
Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
"У зв'язку з ДТП на вулиці Павла Скоропадського, поблизу вулиці Назарівської, рух транспорту ускладнений в обох напрямках", - йдеться у повідомленні поліції.
Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування маршруту поїздки.
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