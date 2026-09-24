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24 вересня 2026, 13:45

У Києві викрили керівництво лікарні на системних поборах із хірургів

24 вересня 2026, 13:45
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Фото: ОГП
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У Києві лікарів змушували щотижня платити керівництву за можливість оперувати пацієнтів і працювати за фахом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

З початку січня 2026 року хірурги, ортопеди, травматологи та інші лікарі щоп’ятниці приносили гроші за проведені протягом тижня операції і медичні маніпуляції для двох завідувачів відділень та медичного директора.

Один із завідувачів збирав "касу": мав списки операцій, підраховував, скільки має сплатити кожен лікар, і передавав частину грошей далі керівництву. Тим, хто відмовлявся платити, погрожували не допускати до операцій, перевести на "паперову" роботу або позбавити бронювання від мобілізації. Лише один із лікарів, за даними слідства, був змушений передати понад 40 тис. грн.

Правоохоронці документували щотижневі збори грошей протягом кількох місяців.

18 вересня двом завідувачам відділень та медичному директору оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднаному з вимаганням).

Трьом фігурантам обрали запобіжні заходи:

  • завідувачам відділень – тримання під вартою з альтернативою застави;
  • медичному директору – нічний домашній арешт, який прокуратура оскаржує.

Зловмисникам загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Слідство триває. Встановлюються інші лікарі та медпрацівники, яких могли змушувати платити за можливість працювати за фахом.

Нагадаємо, у Києві викрили схему вимагання з агролісництв. Зловмисники вимагали хабарі щомісяця для відсутності перевірок.

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