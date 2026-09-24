Бойова частина Іскандера впала у дворі Києва, але не здетонувала

Фото: соцмережі

У одному з дворів Києва після нічної атаки виявили бойову частину російської балістичної ракети Іскандер, яка не здетонувала

Про це інформує RegioNews із посиланням на соцмережі.

За попередньою інформацією, бойова частина лежить між житловими будинками. На місці працюють відповідні служби.

Мешканців закликають не наближатися до знахідки та не намагатися самостійно її переміщувати.

Нагадаємо, в ніч на 24 вересня російські війська здійснили чергову атаку на столицю. Внаслідок ударів зафіксовані руйнування та пожежі у трьох районах міста. Загинули двоє людей, щонайменше вісім зазнали поранень.