Фальсифікували облік газу роками: на Івано-Франківщині викрили організовану групу

Фото: поліція Івано-Франківської області

На Івано-Франківщині правоохоронці викрили організовану групу, яка роками фальсифікувала облік видобутого природного газу

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews .

Унаслідок схеми підприємству нараховували обсяги газу, який фактично не надходив до газотранспортної системи України. Сума незаконно заволоділого ресурсу перевищує 203 млн грн.

У травні 2026 року слідчі Івано-Франківщини за оперативного супроводу Служби безпеки України викрили протиправну діяльність організованої групи.

За даними слідства, директор газовидобувного підприємства залучив до схеми трьох своїх працівників. Разом вони протягом тривалого часу незаконно втручалися в роботу систем обліку видобутого природного газу.

У результаті таких дій до обліку вносилися дані про обсяги видобутого газу, який фактично не надходив до газотранспортної системи України. Загальна вартість такого ресурсу перевищує 203 млн грн.

Під час розслідування правоохоронці проаналізували роль кожного з чотирьох фігурантів у вчиненні кримінального правопорушення.

За результатами слідчих дій їхні дії кваліфікували як вчинені організованою групою.

Наразі правоохоронці продовжують розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та інших можливих епізодів.

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