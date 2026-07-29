Росіяни двічі вдарили по енергетичному об'єкту на Харківщині
В середу, 29 липня, російські війська атакували територію однієї з громад регіону, двічі вдаривши по об'єкту енергетичної інфраструктури
Про це повідомляє Валківська міська рада, передає RegioNews.
На жаль, внаслідок ворожої атаки є постраждалий.
Фахівці-енергетики працюють на місці та оцінюють ступінь пошкоджень, вони роблять усе можливе для якнайшвидшої ліквідації наслідків обстрілу.
Нагадаємо, вранці 29 липня росіяни завдали удару безпілотником по одному із селищ у Лозівському районі Харківської області. Постраждали четверо людей.
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