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29 липня 2026, 20:03

Війська РФ обстріляли три райони Дніпропетровщини: пошкоджено інфраструктуру та будинки, є поранені

29 липня 2026, 20:03
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Фото: ДСНС
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Упродовж 29 липня російські окупанти майже 50 разів атакували Дніпропетровську область, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіабомбу. Під ударом опинилися Нікопольський, Криворізький та Павлоградський райони

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та ДСНС, передає RegioNews.

На Нікопольщині від ворожих атак потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька, Томаківська громади. Внаслідок атак постраждали п'ятеро людей. До лікарні у важкому стані госпіталізували 76-річну жінку та 63-річного чоловіка. Ще двоє жінок і один чоловік зазнали травм і лікуватимуться амбулаторно. У районі пошкоджені інфраструктура, підприємство, магазин, багатоквартирний та приватний будинки.

У Криворізькому районі під ворожим вогнем опинилася Грушівська громада, де понівечений приватний будинок.

У Павлоградському районі окупанти поцілили по Павлограду та Юр’ївській громаді. Влучання прийшлося по агропідприємству, де спалахнула пожежа.

Усі займання, що виникли внаслідок обстрілів, рятувальники ліквідували.

Нагадаємо, вранці 29 липня російська армія завдала удару по селищу Райгородок на Донеччині. Загинула жінка, ще шестеро людей поранені.

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Дніпропетровська область війна обстріли постраждалі наслідки пожежа рятувальники
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