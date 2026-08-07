На Житомирщині жінка втратила гроші через SMS

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Аферисти на Житомирщині виманили в жінки гроші. Це почалось з підозрілої SMS

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

53-річна жителька області отримала дзвінок від незнайомки, яка повідомила про нібито необхідність оновити SIM-карту. Для цього аферистка попросила жінку назвати SMS-код.

Жінка виконала інструкцію, але згодом її SIM-карта перестала працювати. Після цього виявилось, що на жінку оформили кілька онлайн-кредитів, а також перераховували гроші з її кредитної картки. Загалом вона втратила 31 тисячу гривень.

"Нині слідчі Звягельського районного відділу поліції встановлюють осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Подію попередньо кваліфіковано за ст. 190 (Шахрайство) КК України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці викрили афериста. Він разом зі спільником із тимчасово окупованої території спустошував банківські картки людей. Серед потерпілих були військові.