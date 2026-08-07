У Дніпрі чоловік встромив ножа у груди підлітка
Інцидент стався 6 серпня. Чоловік вдарив ножем неповнолітнього хлопця
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, це сталось під час сварки. 28-річний чоловік вдарив ножем 15-річного хлопця. Поліція затримала нападника.
Тепер чоловікові загрожує від п’яти до восьми років ув'язнення. Триває слідство. Потерпілого госпіталізували.
Нагадаємо, що раніше на Закарпатті учень 9 класу ліцею в Чопі здійснив кілька пострілів у школі, поранивши однокласника. Правоохоронці кваліфікували це як теракт.
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