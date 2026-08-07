На Прикарпатті іномарка збила маленького хлопчика

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 36-річний водій Audi збив 11-річного хлопчика. Дитина переходила дорогу по пішохідному переході з велосипедом. Внаслідок ДТП хлопчика госпіталізували.

"Водія освідчили на стан сп’яніння — він тверезий. Наразі на місці події працюють поліцейські та встановлюють усі обставини та ДТП", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, на Київщині 17-річний хлопець на "ВАЗі", рухаючись заднім ходом, наїхав на 61-річну жінку, яка відпочивала біля водойми. Постраждалу госпіталізували.