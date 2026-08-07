В Україні військовий та троє ділків організували міжрегіональну схему дезертирства

Фото з відкритих джерел

Правоохоронці викрили схему дезертирства, яку організували військовий і троє цивільних. За гроші вони допомогали військовим тікати з частин та переховуватись

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Зловмисники допомагали військовим, які перебували у частинах та навчальних центрах на території Миколаївської, Дніпропетровської, Київської та Житомирської областей, тікати з частин. Вони давали інструкції, як саме залишити територію та пройти повз контрольно-пропускні пункти. Зокрема, на них чекав автомобіль, яким їх перевозили додому або до місць переховування.

За такі "послуги" ділки просили від 2 до 8 тисяч доларів США. Зловмисникам наразі повідомили про підозру.

"Усіх сімох підозрюваних затримано. Двом військовослужбовцям суд уже обрав тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 133 120 грн кожному. Щодо інших до суду направлено клопотання про застосування аналогічних запобіжних заходів", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку "Скеля", які побили та незаконно утримували двох побратимів на Кіровоградщині. Затриманим загрожує до 10 років увʼязнення.