Суд відправив під варту ексглаву Мукачівського РТЦК та його підлеглого

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Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області обрав колишньому начальнику Мукачівського ТЦК та СП та його підлеглому, відповідальному за військовий облік і бронювання, запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews .

У ДБР нагадали, що в рамках спеціальної операції "Чесний призов”, у ході комплексного аналізу мобілізаційної ситуації на Закарпатті, працівники ДБР спільно з Нацполіцією затримали колишнього начальника одного з районних ТЦК та СП і його підлеглого - ексначальника відділу обліку та бронювання за масштабні порушення установлених правил.

Їм повідомили про підозру в організації незаконного виключення військовозобов’язаних з обліку за станом здоров’я.

За даними слідства, упродовж 2022–2024 років посадовці РТЦК та СП за попередньою змовою могли вносити недостовірні відомості до військово-облікових і медичних документів. Перевіряється також причетність до схеми окремих членів військово-лікарської комісії.

За оперативною інформацією, така "послуга” коштувала військовозобов’язаним від 8 до 20 тис. доларів з особи.

На підставі підроблених документів чоловіків без законних підстав визнавали непридатними до військової служби та виключали з військового обліку.

Слідство також перевіряє обставини незаконного знищення службових документів, які підлягали тривалому зберіганню. За попередніми даними, були знищені понад 1,1 тис. особових справ громадян, виключених з військового обліку за станом здоров’я.

За матеріалами ДБР частину чоловіків уже поновили на військовому обліку та направили на повторне проходження військово-лікарських комісій. Деяких із них визнали придатними до військової служби та мобілізували.

Екскерівника РТЦК та СП і його підлеглого - ексначальника відділу обліку та бронювання за масштабні порушення установлених правил підозрюють в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб — ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці викрили працівницю районного ТЦК та СП. Посадовиця вимагала хабар за вплив на рішення про встановлення військовозобов'язаному III групи інвалідності та подальше оформлення відстрочки від мобілізації.