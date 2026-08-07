12:56  08 серпня
У Львові BMW врізався в будівлю: водій загинув, пасажир у важкому стані
23:50  07 серпня
Бензин стрімко падає: як змінились цінники на АЗС
01:35  08 серпня
Ведучий Анатолій Анатоліч зізнався, чому розпалась його дружба з Остапчуком
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2026, 22:11

Суд відправив під варту ексглаву Мукачівського РТЦК та його підлеглого

07 серпня 2026, 22:11
Читайте также на русском языке
Фото: sud.ua
Читайте также
на русском языке

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області обрав колишньому начальнику Мукачівського ТЦК та СП та його підлеглому, відповідальному за військовий облік і бронювання, запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

У ДБР нагадали, що в рамках спеціальної операції "Чесний призов”, у ході комплексного аналізу мобілізаційної ситуації на Закарпатті, працівники ДБР спільно з Нацполіцією затримали колишнього начальника одного з районних ТЦК та СП і його підлеглого - ексначальника відділу обліку та бронювання за масштабні порушення установлених правил.

Їм повідомили про підозру в організації незаконного виключення військовозобов’язаних з обліку за станом здоров’я.

За даними слідства, упродовж 2022–2024 років посадовці РТЦК та СП за попередньою змовою могли вносити недостовірні відомості до військово-облікових і медичних документів. Перевіряється також причетність до схеми окремих членів військово-лікарської комісії.

За оперативною інформацією, така "послуга” коштувала військовозобов’язаним від 8 до 20 тис. доларів з особи.

На підставі підроблених документів чоловіків без законних підстав визнавали непридатними до військової служби та виключали з військового обліку.

Слідство також перевіряє обставини незаконного знищення службових документів, які підлягали тривалому зберіганню. За попередніми даними, були знищені понад 1,1 тис. особових справ громадян, виключених з військового обліку за станом здоров’я.

За матеріалами ДБР частину чоловіків уже поновили на військовому обліку та направили на повторне проходження військово-лікарських комісій. Деяких із них визнали придатними до військової служби та мобілізували.

Екскерівника РТЦК та СП і його підлеглого - ексначальника відділу обліку та бронювання за масштабні порушення установлених правил підозрюють в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб — ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці викрили працівницю районного ТЦК та СП. Посадовиця вимагала хабар за вплив на рішення про встановлення військовозобов'язаному III групи інвалідності та подальше оформлення відстрочки від мобілізації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Мукачево ТЦК
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
Понад 25 років займався поверненням тіл загиблих на війні: у Києві попрощалися з Олексієм Юковим
08 серпня 2026, 15:57
Війська РФ атакували безпілотниками промислові підприємства у Запоріжжі
08 серпня 2026, 15:20
Росіяни вдарили по автобусу у Нікополі: загинув водій, є поранений
08 серпня 2026, 14:50
США щомісяця постачатимуть Україні ракети для Patriot – Зеленський
08 серпня 2026, 14:22
"Корупція заважає зупинити війну": Федоров вже перейшов усі червоні лінії Банкової
08 серпня 2026, 13:24
У Львові BMW врізався в будівлю: водій загинув, пасажир у важкому стані
08 серпня 2026, 12:56
Російський безпілотник влучив у кладовище в Харкові
08 серпня 2026, 12:30
Зруйновані будинки та загибла родина: у поліції показали наслідки нічної атаки на Київщині
08 серпня 2026, 11:52
Україна уразила Ільський та Сизранський НПЗ в Росії
08 серпня 2026, 11:26
РФ атакувала Україну "Іскандерами", ракетами С-400 та 151 безпілотником: є влучання
08 серпня 2026, 10:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Віктор Андрусів
Сергій Фурса
Всі блоги »