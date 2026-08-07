У Львові жінка з ножем накинулась на людину прямо у маршрутці

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Інцидент стався 6 серпня на вулиці Личаківській у Львові. Жінка поранила чоловіка прямо в маршрутці

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жінка в маршрутці накинулась на 47-річного чоловіка. Внаслідок нападу чоловік отримав травму руки. Правоохоронці затримали жінку. Відомо, що у неї є ментальні розлади.

"Слідчі, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше інцидент стався на Закарпатті. Там водій напав на вагітну жінку з газовим балончиком.